POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Kontrollen im Herrngarten und um den Hauptbahnhof/Drogen und Messer beschlagnahmt

Darmstadt (ots)

Beamte des 1. Polizeireviers und Zivilfahnder des Polizeipräsidiums haben am Mittwoch (04.09.), unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, in der Zeit zwischen 12.00 und 19.00 Uhr Kontrollen in der Innenstadt und rund um den Hauptbahnhof durchgeführt. Schwerpunkt war die Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität. Genauer unter die Lupe genommen wurden hierbei insgesamt 57 Personen.

Bei den Durchsuchungen im Rahmen von Personenkontrollen beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten im Herrngarten bei fünf Personen kleine Mengen Crack, Heroin und Amphetamin und leiteten entsprechende Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Unter anderem hatte ein 41 Jahre alter Mann zwei Plomben mit Crack einstecken. Weiterhin stoppten die Ordnungshüter dort einen 47-Jährigen, gegen den ein behördliches Waffenverbot besteht, mit einem Einhandmesser. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu. Das Messer wurde von der Polizei sichergestellt.

Auch in der Nähe des Hauptbahnhofs wurde bei einem jungen Mann ein verbotenes Einhandmesser beschlagnahmt. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben. Zudem fanden die Kontrolleure dort bei einem 28 Jahre alten Mann drei verschiedene medizinische Präparate, unter anderem sehr starke Schmerzmittel, für die er keinerlei Nachweis zum Besitz oder Erwerb vorlegen konnte. Die Polizei erstattete Anzeige.

Bei Überprüfungen von acht Gastronomiebetrieben im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden dagegen keinerlei Verstöße festgestellt.

