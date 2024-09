Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Hakenkreuze auf Gehweg/Anzeige gegen zwei Männer

Höchst (ots)

Pfastersteine und Metallstangen einer nahe gelegenen Baustelle legten zwei 20 und 27 Jahre alte Männer am Mittwochabend (04.09.), gegen 23.00 Uhr, in Form von zwei Hakenkreuzen auf dem Gehweg in der Groß-Umstädter-Straße aus. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen das Duo anschließend vorläufig fest.

Bei dem Tun handelt es sich keineswegs nur um einen "dummen Streich", sondern um eine Straftat. Die beiden Männer werden sich nun in Strafverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu verantworten haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

