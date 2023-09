POL-EL: Norhorn - Opel beschädigt

Neuenhaus (ots) - Zwischen dem 1. und dem 2. September ist es am Grillplatz an der Dinkel, an der Königsberger Straße in Neuenhaus zu diversen Sachbeschädigungen gekommen. Bisher unbekannte Täter beschädigten dabei einen Stromverteilerkasten und diverse Bäume und Büsche sowie eine Holzsitzbank. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Neuenhaus, unter 05941/989850, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr