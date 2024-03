Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: 37 Fahrverbote drohen nach Geschwindigkeitsmessung

Weiterstadt (ots)

Die Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen hat am Mittwoch (20.03.), in der Zeit zwischen 9.20 und 12.30 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Auf der A 5 wurde in Höhe der Anschlussstelle Weiterstadt in Richtung Frankfurt, im Bereich einer Baustelle, bei der rund dreistündigen Überprüfung die Geschwindigkeit von 6257 Fahrzeugen gemessen. Insgesamt waren 633 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell.

37 davon erwarten nun Fahrverbote, weil sie mit mehr als 40 Stundenkilometern zu viel unterwegs waren. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 177 km/h auf dem Tacho, anstelle der dort erlaubten 100 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

