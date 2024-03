POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder stoppten auf der Autobahn insgesamt 59 Fahrzeuge/41-Jähriger per Haftbefehl gesucht und mit über 2 Promille am Steuer

Griesheim (ots) - Am Donnerstag (21.03.) überfielen zwei bisher unbekannte Täter kurz nach Mitternacht eine Tankstelle im Nordring. Die Täter betraten zur Tatzeit den Verkaufsraum, wobei einer von ihnen eine Kurzwaffe in Richtung der beiden anwesenden 22- und 24-jährigen Angestellten hielt. Der Waffenträger dirigierte die Angestellten von dem Verkaufstresen weg, während der zweite Täter mit einem Messer in der Hand ...

