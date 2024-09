Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Keller im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Bessungen (ots)

Mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Straße gerieten zwischen Dienstag- (3.9.) und Mittwochabend (4.9.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere von zwei Kellerräumen zu gelangen. Ihr Vorhaben scheiterte, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch entstanden Schäden, die auf circa 100 Euro geschätzt werden.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell