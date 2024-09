Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Aggressiver Mann in Bundeswehruniform löst Polizeieinsatz aus/50-Jähriger in Fachklinik eingeliefert

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.09.), meldeten Passanten einen aggressiv auftretenden und mit einer Bundeswehruniform bekleideten Mann in der Oppenheimer Straße. Als eine Streifenbesatzung dort eintraf, ging der Mann, bei dem es sich nicht um einen Soldaten handelte, sofort in Angriffshaltung über und schlug mehrfach auf die Scheibe des Streifenwagens ein. Weil er ein Messer am Körper trug und sich nicht beruhigen ließ, wurde der 50-Jährige anschließend unter erheblichem Kraftaufwand und mittels Einsatz von Pfefferspray sowie eines Diensthundes überwältigt und festgenommen. Er leistete hierbei heftigen Widerstand, schlug auf die Beamten ein und bedrohte sie mit dem Tod. Der 50-Jährige, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde später aufgrund seines Gesundheitszustands in Fachklinik eingeliefert.

Der Mann wird sich zudem in Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell