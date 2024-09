Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nichtangepasste Geschwindigkeit sorgt bei Regenwetter für zwei Verkehrsunfälle mit drei Leichtverletzten auf der BAB19

Güstrow/ Linstow (ots)

Am gestrigen Tag kam es auf der BAB 19 auf der Richtungsfahrbahn Rostock Höhe Dobbin-Linstow zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen nach ersten Erkenntnissen eine der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich zu sein scheint. Hierbei sei erwähnt, dass es gestern zeitweise stark regnete und die Gefahr von Aquaplaning sehr hoch war.

So befuhr gegen 11:10 Uhr ein 44-jähriger Deutscher mit seinem Hyundai SUV die BAB19 in Fahrtrichtung Rostock als er zwischen den Anschlussstellen Dobbin-Linstow und Kuchelmiß offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen die Mittelleitplanke stieß und dann auf der Überholspur zum Stehen kam. Dadurch verletzte sich der 44-Jährige leicht und wurde zur weiteren Behandlung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht.

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Deutscher mit seinem Mitsubishi L200 ebenfalls die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock als er kurz vor dem Rastplatz Kiether Berg nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Standpfosten kollidierte und fast 100 Meter nach dem Abkommen in der Bankette zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer als auch die 53-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in die Mediclin Klinik nach Plau am See.

Der Sachschaden wird in beiden Fällen auf jeweils 15.000EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahmen war die BAB19 zeitweise halbseitig gesperrt, sodass der nachfließende Verkehr an den Unfallstellen vorbeigeleitet werden musste.

Die Polizei weist diesbezüglich darauf hin, dass die gefahrene Geschwindigkeit stets den Witterungsbedingungen und Straßenverhältnissen angepasst werden muss. Eine falsche Selbsteinschätzung kann daher schnell zum Kontrollverlust über das Fahrzeug und somit zu einem Verkehrsunfall führen.

