Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erfolgreiche Suche nach vermisster Person bei Boizenburg

Boizenburg (ots)

Mit mehreren Streifenwagen, Feuerwehren, Suchhunden und Technik konnte am Dienstagabend bei Boizenburg eine vermisste Frau nach stundenlanger Suche wohlauf gefunden werden. Zuvor hatten Angehörige gegen 14:30 Uhr die geistig eingeschränkte Frau aus Brahlstorf als vermisst gemeldet. Neben 7 Streifenwagen der Polizei beteiligte sich auch die Feuerwehr Brahlstorf/Düssin sowie Lüttenmark mit mehreren Kameraden und Drohnentechnik an der Suche. Außerdem kam eine Rettungshundestaffel mit 9 Flächensuchhunden zur Unterstützung. Bei widrigen äußeren Witterungsbedingungen mit Regen und Wind konnte die Frau gegen 20:45 Uhr unverletzt aufgefunden werden. Die Polizei in Boizenburg bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

