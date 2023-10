Polizei Bonn

POL-BN: Telefonbetrüger scheiterten mehrfach im Bonner Raum - Unbekannte Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und forderten Kaution

Bonn (ots)

Gleich in mehreren Fällen scheiterten Telefonbetrüger am 04.10.,2023 im Raum Bonn. In dem Zeitraum zwischen 13:45 und 15:30 Uhr versuchten sie jeweils als falsche Polizeibeamte zum Erfolg zu kommen.

In Bonn-Röttgen und in Wachtberg-Ließem riefen die Betrüger jeweils eine Seniorin an und erzählten, dass die Tochter bzw. der Sohn der Angerufenen einen Verkehrsunfall mit einer schweren Folge verursacht habe. Zur Abwendung einer nunmehr angesagten Untersuchungshaft forderten die Täter schließlich 81.000 / 91.000 Euro von den angerufenen Damen. Zusätzlich fragten die Betrüger eine Geschädigte nach möglicherweise vorhandenem Schmuck. In beiden Fällen schalteten die Angerufenen die Polizei ein und erstatteten Strafanzeige.

Dies gilt auch für einen weiteren Fall in Bonn-Kessenich. Hier erklärte der falsche Polizist, dass der Sohn der Geschädigten einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei. Der während des Telefonates anwesende Enkel der Seniorin wies seine Großmutter sofort auf die bekannte Betrugsmasche hin - die Angerufene schaltete daraufhin sofort die Polizei ein.

In Bonn Friesdorf reagierte eine 83-Jährige rigoros auf den Anruf eines offensichtlich falschen Polizeibeamten - sie legte sofort auf und informierte die Polizei.

Das zuständige KK 24 ermittelt zu den geschilderten Fällen, die alle dank der umsichtigen Reaktion von Angerufenen und Angehörigen im Versuch stecken blieben.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell