POL-HRO: Alkoholfahrt ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen in Hagenow

Hagenow (ots)

Die Polizei in Hagenow hat in der Nacht zu Mittwoch einen Autofahrer stoppen können, der nicht nur alkoholisiert, sondern auch ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen am Fahrzeug unterwegs war. Nach einem Zeugenhinweis gelang es den Beamten gegen 03:45 Uhr den Fahrer eines Mitsubishi in der Schweriner Straße anzuhalten. Vorab fiel den Polizisten die unsichere Fahrweise des 40-jährigen Fahrzeugführers auf, mit der er auch teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Bei der folgenden Kontrolle roch der der 40-Jährige stark nach Alkohol und hatte sichtlich Probleme sich auf den Beinen zu halten. Weiterhin stellten die Beamte fest, dass der Tatverdächtige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und die angebrachten Kennzeichen zu einem BMW gehören. Der Mitsubishi selbst wurde bereits vor Monaten abgemeldet. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer und ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs.

