POL-DA: Gorxheimertal: Mehrere Wohnungseinbrüche/Kripo sucht Zeugen

Gorxheimertal (ots)

Mehrmals schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (30.11.) in Unter-Flockenbach zu. Zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr geriet ein Mehrfamilienhaus "Am Steinacker" ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchten dort anschließend drei Wohnungen. Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen hierbei unter anderem Schmuck und Uhren in die Hände. Zudem suchten Einbrecher zwei benachbarte Wohnhäuser im Herlenklinger Weg heim. Die Tatzeiten lagen zwischen 17.20 und 19.00 Uhr sowie zwischen 10.00 und 19.00 Uhr. In beiden Fällen verschafften sich die Täter über Terrassentüren Zugang und erbeuteten in einem Fall Geld und im zweiten Fall lediglich ein Paar Arbeitshandschuhe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

