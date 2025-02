Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rettungseinsatz; Raubdelikt; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Ermittlungserfolg; Fahrzeugaufbruch; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Rettungseinsatz in Unterhausen

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend zu einem Wohnhaus in der Holzelfinger Straße ausgerückt. Gegen 21.30 Uhr war zunächst der Rettungsdienst aufgrund einer medizinischen Notlage alarmiert worden. Als der Kohlenstoffmonoxid-Melder eines Ersthelfers in der betroffenen Wohnung anschlug, brachte er die sechs darin befindlichen Personen sowie die anderen Hausbewohner ins Freie und verständigte Feuerwehr und Polizei. Wie sich herausstellte, war offenbar der Rauch eines befeuerten Holzkohlegrills, der auf einer überdachten Terrasse stand, über die gekippten Fenster ins Innere der Wohnung gezogen. Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht einer schweren Kohlenmonoxidvergiftung, die fünf anderen Bewohner zur weiteren Überwachung ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Rettungsdienst als auch die Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Versuchter Raub durch Personengruppe (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend in der Jesinger Straße ereignet hat, sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Ein 45-Jähriger war gegen 20.10 Uhr mit seinem Hund auf der Jesinger Straße unterwegs. Wie der Mann später mitteilte, sollen an der Bushaltestelle Station, kurz nach der Einmündung Zu den Schafhofäckern, vier unbekannte, männliche Personen auf ihn zugegangen sein. Einer der Männer soll dabei unter Vorhalt eines Klappmessers den Geldbeutel und das Mobiltelefon des 45-Jährige gefordert haben. Dieser verpasste dem Räuber als Antwort einen Faustschlag, während sein Hund nach dem Unterarm des Täters schnappte und zubiss. Nachdem der Geschädigte aus der Personengruppe heraus einen Fußtritt erhalten hatte, flüchteten die Räuber in Richtung Jesingen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung nach der Tätergruppe führte nicht zum Erfolg. Der Geschädigte erlitt durch den Vorfall leichtere Verletzungen, eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Haupttäter: circa 25 Jahre alt, 180 cm groß, dunkler Teint, dunkle kurze Haare, schwarzer Vollbart, sprach gebrochen Deutsch, trug dunkle Jacke und Hose mit hellgrünen Schuhen, führte Klappmesser mit circa sechs Zentimeter Klingenlänge mit sich

Täter 2: circa 25 Jahre alt, 185 cm groß, dunkler Teint, dunkle Haare mit kurzrasierten Seiten, dunkler Oberlippenbart mit dünnem Bartstrich am Kinn, trug schwarz-weiß gestreiften Pullover und dunkle Hose mit schwarzer Winterjacke

Täter 3: circa 25 Jahre alt, 180 cm groß, dunkler Teint, dunkle Haare und Vollbart, trug dunkle Jacke und hellblaue Jeans

Täter 4: circa 25 Jahre alt, 185 cm groß, dunkler Teint, dunkle Haare, Oberlippenbart mit dünnem Bartstrich am Kinn, trug dunkle Jacke

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 oder beim Polizeirevier Kirchheim/Teck unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (gj)

Esslingen (ES): Einbruch in Schule (Zeugenaufruf)

In die Pliensauschule in der Breitenstraße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Der Täter schlug in der Zeit von 16.15 Uhr bis zwölf Uhr ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt ins Gebäude. Nachdem er dort weitere Türen gewaltsam aufgebrochen hatte, wurden offenbar mehrere Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchwühlt. Auch verwüstete der Kriminelle mehrere Büros und beschädigte hierbei die Einrichtung erheblich. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten die Spuren am Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Schulareals unter Telefon 0711/3990-330. (gj)

Stuttgart / Leinfelden-Echterdingen (ES): Heftig aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall auf der Echterdinger Straße am Sonntagnachmittag sind mehrere Personen verletzt worden. Kurz vor 15.30 Uhr musste ein 17-Jähriger mit einem Mercedes vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage der L1192 warten. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Smart Forfour mit nahezu voller Wucht auf den Mercedes auf. Durch den heftigen Aufprall erlitten sowohl die 38-jährige Unfallverursacherin, wie auch ihre beiden Mitfahrer sowie zwei der Insassen des Mercedes leichte Verletzungen. Während die 38-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, konnten die anderen Personen vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Am Smart Forfour entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Mercedes wird auf mindestens 5.000 Euro beziffert. (gj)

Esslingen (ES): Kradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hohenheimer Straße am Sonntagnachmittag erlitten. Ein Senior war kurz vor 16.30 Uhr mit einem Piaggio Roller auf der Hohenheimer Straße von Esslingen in Richtung Ostfildern unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er kurz vor der Einmündung zur Mutzenreisstraße in einer Rechtskurve auf die mittig befindliche Verkehrsinsel, prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und stürzte mit seinem Zweirad auf die Fahrbahn. Der Mann wurde nach der ersten notärztlichen Versorgung mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Abschleppdienst barg seinen Roller und transportierte diesen ab. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Alkoholisiert überholt

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt seit Sonntagmittag gegen einen Fahrzeuglenker wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem VW Scirocco auf der Hauptstraße in Echterdingen. Hierbei versuchte er, den Mini eines 63 Jahre alten Mannes zu überholen. Während des Überholvorganges prallte der 34-Jährige jedoch mit seinem Wagen gegen den Mini und beschädigte diesen schwer. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher deutliche Hinweise auf Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste im weiteren Verlauf nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch seinen Führerschein. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro. (gj)

Esslingen (ES): Mutmaßlicher Einbrecher ermittelt

Ergänzung zur Pressemeldung vom 20.02.2025 / 16.29 Uhr

Nach einem Einbruch in einen Frisörsalon am Donnerstag (20.02.2025) in der Paulinenstraße verzeichnet der Polizeiposten Oberesslingen einen raschen Ermittlungserfolg. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf vergleichbare Fälle, die sich in der Nacht zum Freitag im Stadtgebiet von Stuttgart ereignet hatten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5976218). Weitere Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen den dort festgenommen 33-Jährigen, auch für den Einbruch in Oberesslingen verantwortlich zu sein. Mit entsprechendem Beschluss durchsuchten die Beamten noch am Freitag die Esslinger Wohnung des Mannes. Darin fanden und beschlagnahmten sie das mutmaßliche Diebesgut aus dem Einbruch in den Frisörladen. Neben den Taten in Stuttgart wird der 33-Jährige nun auch wegen des Verdachts des Einbruchs in Oberesslingen entsprechend zur Anzeige gebracht. (rd)

Esslingen (ES): Seitenscheibe eingeschlagen

Auf einem Parkplatz in der Weilstraße hat am Sonntagabend ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter nutzte zwischen 19 Uhr und 21 Uhr die kurze Abwesenheit des Fahrers aus und schlug an dessen Skoda Octavia die Scheibe der Beifahrertür ein. Anschließend entnahm er eine im Fußraum liegende Handtasche. Diese konnte in der Nähe des beschädigten Fahrzeugs aufgefunden werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war daraus nichts entwendet worden. Der Polizeiposten Berkheim ermittelt. (rd)

Filderstadt (ES): Beträchtlicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 70.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Bernhausen entstanden. Gegen 11.15 Uhr war ein 33 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Neuhäuser Straße in Richtung Nürtinger Straße unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der Lindenstraße geriet er mit seinem Wagen zunächst auf den rechtsseitigen Gehweg und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend querte der Mercedes die Nürtinger Straße, ehe er nach links von der Fahrbahn abkam und mehrere Fahrzeuge eines dortigen Autohauses sowie einen Baum beschädigte. Dieser musste später von der Feuerwehr entfernt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der 33-Jährige beim Unfall unverletzt. Zur weiteren Untersuchung und Beobachtung wurde er vom Rettungsdienst jedoch in eine Klinik gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Sturz am Sonntagmittag zugezogen. Die 54-jährige Frau war gegen 12.45 Uhr auf dem Fuß- und Radweg von Kirchheim herkommend unterwegs und stürzte im Bereich Kirchheimer Straße / Robert-Bosch-Straße zu Boden. Vom Rettungsdienst wurde die Verletzte nachfolgend in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Eine Firma in der Straße Traufäcker ist in der Nacht zum Montag ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 4.35 Uhr drang der Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Gebäude vor, wo er auch Innentüren gewaltsam öffnete. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem entwendete der Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand eine noch unbekannte Summe Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Fahrzeug erheblich beschädigt (Zeugenaufruf)

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein oder mehrere Unbekannte am Samstag an einem geparkten Auto verursacht haben. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr wurden an dem in der Dorfstraße stehenden VW Tiago beide Kennzeichen abgerissen. Außerdem liefen der oder die Täter über den Wagen, sodass sowohl das Dach als auch die Motorhaube eingedellt wurden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Rangendingen (ZAK): Totalschaden bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Hechinger Straße ist ein hoher Sachschaden entstanden. Gegen 16 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem Skoda Enyaq auf der L410 unterwegs. Möglicherweise aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes geriet er mit seinem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Skoda zunächst in eine Hecke bzw. einen Baum und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Die vier Insassen erlitten hierbei leichtere Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden konnten. Am Skoda entstand Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Ein Abschlepper transportierte den Wagen ab. (gj)

