Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall, Zigarettenautomat gesprengt, Zahlreiche Verkehrsunfälle, Raubdelikte, Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Schwerverletzter Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat ein 68-jähriger Motorradfahrer am frühen Samstagabend auf der Landstraße L 383 bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw erlitten. Die 19-jährige Fahrerin eines VW Beetle befuhr gegen 18.05 Uhr die L 383 von Öschingen kommend in Richtung Gönningen und kam einige hundert Meter vor dem Ortseingang Gönningen in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit dem ihr ordnungsgemäß entgegenkommenden 68-Jährigen, welcher mit seiner BMW in Richtung Öschingen unterwegs war. Der 68-Jährige kam mit seinem Kraftrad zu Sturz, kam von der Fahrbahn ab und rutschte auf einen parallel verlaufenden Feldweg. Der verständigte Rettungsdienst brachte den 68-Jährigen im weiteren Verlauf in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 19-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Die L 383 musste zur Unfallaufnahme bis 19.45 Uhr teilweise voll gesperrt werden, das Motorrad des verletzten 68-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen hat noch vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Dettingen an der Erms (RT): 16-Jähriger beraubt

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, in der Straße Im Schwöllbogen Opfer eines Raubdelikts geworden. Drei entferne Bekannte hatten sich mit dem Geschädigten in der Nähe verabredet, bevor sich dann alle vier gemeinsam zu einer Parkbank begaben. Hier wurde der 16-Jährige durch einen der vier jungen Männer zunächst mit einem Messer bedroht während dieser die Herausgabe seiner Jacke und seiner Umhängetasche forderte. Zusätzlich besprühte der Täter den 16-Jährigen mit Pfefferspray. Der Täter und seine beiden Begleiter, deren Tatbeteiligung noch geprüft wird, flüchteten im Anschluss zu Fuß mit der geraubten Jacke und der Umhängetasche in unbekannte Richtung. Der 16-jährige Geschädigte verständigte im weiteren Verlauf die Polizei. Er wurde bei dem Übergriff leicht verletzt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die drei Tatverdächtigen konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatortes nicht angetroffen werden. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zum Tathergang und den drei Tatverdächtigen übernommen.

Pfullingen (RT): Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Marktstraße in Pfullingen gekommen. Der 70-jährige PKW-Lenker eines BMW kam gegen 14.20 Uhr an der Einmündung Marktstraße und Arbach ob der Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast und einem Verkehrszeichen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des BMW-Lenkers. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über einem Promille, weshalb beim Fahrzeuglenker eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Der unverletzte 70-Jährige gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass er von einem unbekannten Fahrzeug gerammt worden und es deshalb zum Verkehrsunfall gekommen sei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121 / 9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.

Esslingen (ES): Strafanzeige aufgrund rechtsradikaler Parolen

Unter anderem wegen des strafrechtlich verbotenen Zeigens des Hitlergrußes ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 31 Jahre alten Mann, der am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr bei einer Veranstaltung in der Christian-Knayer-Straße negativ aufgefallen war. Der deutlich alkoholisierte Mann wollte die dort beendete Veranstaltung nicht verlassen, weswegen der Sicherheitsdienst die Polizei hinzugerufen hatte. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung vor Ort hatte sich der 31-Jährige kurz zuvor entfernt, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer polizeilichen Personenkontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der weiteren Abklärungen wurde bekannt, dass der Störer auf der Veranstaltung sowohl den Hitlergruß gezeigt als auch verfassungsfeindliche und rechtsmotivierte Parolen gerufen hatte. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle verhielt sich der Störer gegenüber den Beamten unkooperativ und verweigerte teilweise die Angabe seiner Personalien. Gegen den 31 Jahre alten Mann wurde in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet, wofür er sich nun gerichtlich verantworten muss.

Esslingen am Neckar (ES): Ein leichtverletztes Kind und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 5-jähriges Kind bei einem Zusammenstoß zweier Pkw, der sich am Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr in der Zollbergstraße ereignet hat. Der 40-jährige Lenker eines Ford Focus befuhr die Brückenstraße aus der Stadtmitte Esslingen kommend in Richtung Esslingen-Zollberg. Im Fahrzeug befanden sich seine 37-jährige Ehefrau sowie deren 2 und 5 Jahre alte Kinder. Im Kreuzungsbereich Brückenstraße / Zollbergstraße missachtete der Ford-Lenker laut Zeugenangaben das führ ihn geltende Rotlicht, woraufhin es zu einer Kollision mit einem Ford S-Max kam, welcher von einem 45-Jährigen gelenkt wurde. Außer bei dem 5-jährigen Jungen aus dem Ford Focus wurden keine weiteren Verletzten bekannt. Der 45-Jährige, seine 48-jährige Ehefrau und deren 3-jährige Tochter wurden jedoch ebenso wie die Insassen des Verursacherfahrzeugs vorsorglich durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde zunächst die Feuerwehr Esslingen angefordert, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort kam. In der Folge mussten jedoch auch noch der Bauhof Esslingen sowie eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung angefordert werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat Esslingen übernommen.

Esslingen am Neckar (ES): Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht aktuell Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitagmittag in Oberesslingen auf der Schorndorfer Straße ereignet hat. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei gegen 14.50 Uhr, dass sich im Bereich der Schorndorfer Straße ein Radfahrer und der Fahrer eines grauen VW-Bus schlagen würden. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen konnte vor Ort jedoch niemand mehr angetroffen werden. Anhand polizeilicher Ermittlungen konnte der 41-jährige Fahrzeughalter des genannten VW-Bus jedoch identifiziert, an der Halteranschrift angetroffen und vernommen werden. Seinen Angaben zu Folge sei es zwischen ihm und dem genannten Radfahrer in der Schorndorfer Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen, im Verlauf derer der Radfahrer zunächst mit einem Fahrradschloss in der Hand auf ihn zugegangen sei. Dann habe ihn der Radfahrer in den Schwitzkasten genommen, wobei er eine Risswunde an der rechten Schläfe erlitten habe. Zudem sei seine Brille hierbei beschädigt worden. Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, sportliche bzw. breit gebaute Figur, hellblonde Haare, sprach akzentfrei Deutsch und trug blaue Over-Ear-Kopfhörer. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein dunkles Rennrad mit etwas breiteren Felgen handeln. Zeugen, die Hinweise auf die Auseinandersetzung bzw. den bislang unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0711 / 3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Ostfildern (ES): Störer in Fachklinik eingewiesen

Ein polizeibekannter 43-Jähriger ist am Samstagmittag in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt und aufgenommen worden, nachdem er im Stadtgebiet Ostfildern mehrfach durch Straftaten und Ordnungsstörungen aufgefallen war. Zunächst sprach der 43-Jährige um 10.25 Uhr im Bereich Scharnhauser Park auf dem Parkplatz eines Discounters eine 64-jährige Frau an, belästigte diese und stellte sich ihr in den Weg. Hier wurde ihm durch eine hinzugezogene Streifenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt ein Platzverweis erteilt, welchem der Störer auch nachkam. Um 10.55 Uhr riss der 43-Jährige im Bereich der U-Bahnhaltestelle "Zinsholz" in Ostfildern-Ruit mehrere Wahlplakate von einem Laternenmast. Trotz polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte er hier jedoch zunächst nicht mehr angetroffen werden. Gegen 11.25 Uhr riss der 43-Jährige in Ostfildern-Nellingen in der Gehringstraße zunächst die Klappe eines Briefkastens ab. Zudem riss er mehrere Pflanzen aus einem Blumentopf heraus, woraufhin er durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt zunächst in Gewahrsam genommen wurde. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 43-jährigen Mann eine Alkoholisierung von weit über einem Promille. Aufgrund der vorangegangenen Vorkommnisse sollte der 43-Jährige, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in der Folge in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt werden. Auf der Fahrt in die Klinik bedrohte und beleidigte der 43-Jährige die Polizeibeamten durchgehend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Auch in der Klinik selbst verhielt er sich durchgehend aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und musste letztlich mittels unmittelbaren Zwangs fixiert werden, wogegen er sich körperlich wehrte. Hierdurch wurden jedoch weder der Störer noch die eingesetzten Beamten verletzt. Der 43-Jährige wurde im weiteren Verlauf stationär in der psychiatrischen Fachklinik aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B 297 zwischen Nürtingen-Reudern und Kirchheim unter Teck tödlich verletzt worden. Der 17-Jährige fuhr gegen 0.30 Uhr auf seiner Aprilia in Fahrtrichtung Kirchheim. Den ersten polizeilichen Ermittlungen nach stürzte der 17-Jährige etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Reudern aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit seinem Leichtkraftrad auf die Fahrbahn. Während die Aprilia im weiteren Verlauf auf der Fahrbahn zum Liegen kam, rutschte der 17-Jährige unter der rechtsseitig angebrachten Leitplanke hindurch und blieb erst rechts der Fahrbahn auf einer Wiese liegen. Unfallzeugen verständigten direkt den Rettungsdienst und die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der 17-Jährige noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ein Fremdverschulden kann beim derzeitigen Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Zur Betreuung der Unfallzeugen kam der Notfallnachsorgedienst vor Ort. Am Kleinkraftrad des 17-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, die Aprilia wurde im weiteren Verlauf sichergestellt und durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle und zur Reinigung der Fahrbahn befand sich die Freiwillige Feuerwehr Reudern mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Die B 297 musste zur Unfallaufnahme etwa zwei Stunden voll gesperrt werden, wobei es jedoch lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Verkehrspolizei übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Wegen des Straftatbestands des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt das Polizeirevier Filderstadt derzeit gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Ein Anwohner meldete dem Polizeirevier Filderstadt am Samstagabend gegen 19.25 Uhr, dass er einen beschädigten bzw. gesprengten Zigarettenautomaten in der Steinbeisstraße festgestellt habe. Vor Ort konnte die Polizei in dem erheblich beschädigten Automaten noch zahlreiche Zigarettenschachteln feststellen. Diese wurden zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob weitere Zigarettenschachteln aus dem gesprengten Automaten entwendet wurden. Bargeld war in dem Zigarettenautomaten nicht vorhanden. Der Tatzeitraum kann beim derzeitigen Kenntnisstand bislang lediglich auf Samstag, den 22.02.2025, 8.30 Uhr bis 19.20 Uhr eingegrenzt werden. Der durch die Sprengung des Automaten entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Experten der Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung bzw. dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Filderstadt unter 0711 / 7091-3 zu melden.

Tübingen (TÜ): Rotlicht missachtet

Auf mehr als 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Tübingen entstanden ist. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 47-jähriger Nissan-Fahrer gegen 11 Uhr in Tübingen auf der Friedrichstraße in Richtung Blaue Brücke unterwegs. Trotz Rotlicht fuhr der 47-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 47-jährigen Mazda-Lenkerin. Beide Fahrer wurden durch die Kollision nicht verletzt.

Tübingen (TÜ): Küchenbrand in Restaurant

Zu einem Küchenbrand in einem Restaurant in der Paul-Dietz-Straße in Tübingen rückten am Samstagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aus. Gegen 16.30 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle telefonisch schwarzen Rauch welcher aus einem Gebäude aufsteigen würde. Die alarmierte Feuerwehr stellte im dortigen Restaurant schließlich einen Küchenbrand fest und leitete die notwendigen Löschmaßnahmen ein. Der Inhaber des Restaurants hatte kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig versucht, den in der Küche ausgebrochenen Brand zu löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte eine Fehlbedienung des Herdes für den Brand ursächlich gewesen sein. Verletzt wurde durch den Brand bzw. die Rauchentwicklung glücklicherweise niemand. Am Gebäude und dem Inventar entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Die Feuerwehr Tübingen war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz, zudem war der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Versuchter Raub eines Mobiltelefons

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Samstagabend um etwa 19 Uhr im Hochdorfer Weg körperlich attackiert und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert worden. Der Jugendliche war zuvor mit seinem Tretroller auf dem Heimweg, nachdem er bei einem Discounter in der Auberlinstraße eingekauft hatte. Im Einmündungsbereich vom Lößweg und der Auberlinstraße traf der 15-Jährige auf zwei bislang unbekannte männliche Personen, welche ihn beim Vorbeigehen offenbar grundlos beleidigten. Es kam zu einem kurzen Streitgespräch, woraufhin der Jugendliche seine Fahrt fortsetzte. Einer der Männer verfolgte ihn daraufhin jedoch mit einem weißen Motorroller. Auf Höhe des Spielplatzes im Hochdorfer Weg wurde der Jugendliche von dem Mann eingeholt und mehrfach geschlagen, so dass er zu Boden ging. Der Täter versetzte dem am Boden liegenden 15-Jährigen mehrere Schläge gegen den Kopf und forderte ihn zur Herausgabe seines Mobiltelefons auf. Der Jugendliche gab sein Mobiltelefon jedoch trotz der Schläge nicht heraus, woraufhin der Täter von ihm abließ und mit dem Motorroller in Richtung Ortsmitte Ergenzingen flüchtete. Der etwa 20 Jahre alte Täter wurde als etwa 180 bis 190 cm groß beschrieben. Er soll einen kurzen Bart getragen haben und sprach Deutsch mit Akzent. Der 15-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Weiterbehandlung in einer Klinik war nicht notwendig. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen.

