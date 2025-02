Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Diebstahlsdelikte; Verkehrsunfälle; Raubdelikt; Pannenfahrzeug

Reutlingen (ots)

In Fachklinik eingeliefert

Wegen eines Brandstiftungsdelikts ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend gegen einen psychisch auffälligen 26-Jährigen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Mann kurz vor 20.30 Uhr in der Straße Im Dorf im Stadtteil Betzingen eine mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte Glasflasche angezündet und in Richtung einer dortigen Bar sowie eines abgestellten Motorrollers geworfen haben. Das Fahrzeug fing hierdurch Feuer und auch die angrenzende Gebäudefassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch einen hinzueilenden Zeugen, der zuvor auch den Notruf gewählt hatte, konnten die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der einem vorläufigen Atemalkoholtest zufolge erheblich alkoholisierte und psychisch auffällige Tatverdächtige, der zunächst zu Fuß geflüchtet war, konnte nur wenige Minuten später im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

Bad Urach (RT): Trickdiebe unterwegs (Zeugenaufruf und Warnhinweis)

Nach zwei etwa 20 bis 30 Jahre alten Männern, die am Donnerstagmittag in der Ostendstraße versucht haben eine Seniorin zu bestehlen, fahndet der Polizeiposten Bad Urach. Wie erst nachträglich bekannt wurde, klingelte einer der Männer gegen 13 Uhr bei der Seniorin. Nachdem sie die Türe geöffnet hatte, zeigte er ihr einen Zettel vor, in dem er um Nahrungsmittel, Kleidung oder Bargeld bettelte. Die Frau unterhielt sich wenige Minuten mit dem schlecht Deutsch sprechenden Mann und übergab ihm dann einen Geldschein, den sie aus dem Wohnzimmer holte. Dabei ließ sie allerdings die Haustüre offen. Als der Mann weiter um ein Glas Wasser bat, folgte er der Frau in die Küche. Diesen Umstand nutzte offenbar sein Komplize, schlich sich unbemerkt ins Haus und begab sich ins Obergeschoss. Als die Seniorin allerdings zunächst Schritte auf der Treppe und dann aus dem Obergeschoss wahrnahm, verwies sie den angeblichen Bettler aus dem Haus. Unmittelbar darauf kam auch sein Komplize die Treppe herunter und verließ das Gebäude. Im Anschluss stellte sich heraus, dass im Arbeitszimmer eine Schublade durchsucht worden war. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen.

Beide Männer werden als schlank und etwa 170 bis 180 cm groß beschrieben. Der erste der Kriminellen trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Aufdruck auf der vorderen Seite der Oberschenkel, eine schwarze Jacke mit fellbesetzter Kapuze, eine schwarze Mütze und blau-weiße Sportschuhe. Sein Komplize war mit einer ockerfarbenen Hose, schwarzer Kapuzenjacke mit grünem Besatz an Ärmeln und Kapuze, einer hellen Strickmütze und schwarz-weißen Sportschuhen bekleidet. Er soll Raucher sein. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Hinweise. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor, Unbekannte in die Wohnung zu lassen. Schließen Sie stets ihre Türe und lassen sie angebliche Bittsteller oder Fremde immer vor der Türe warten und nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie sich insbesondere nicht ablenken, sodass sich keine Komplizen unbemerkt ins Haus schleichen können.

Nähere Tipps und Hinweise finden Sie auf unserer Internetseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ (cw)

Metzingen (RT): Fahrzeugbrand

Bei Arbeiten an einem Schrottauto in einer Fahrzeugwerkstatt in der Max-Planck-Straße ist es am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, zum Ausbruch eines Brandes gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fingen das Fahrzeug sowie ein als Hebebühne genutzter Gabelstapler Feuer, als der Katalysator des Wagens mit einem Trennschleifer entfernt werden sollte. Verletzt wurde dabei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Höhe des Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Esslingen (ES): Auf Streifenwagen aufgefahren

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Einsatzfahrzeug der Polizei ist es am Freitagvormittag auf der Neckarstraße gekommen. Nach einem Auffahrunfall gegen 10.30 Uhr mit drei beteiligten Fahrzeugen und nach ersten Erkenntnissen einer leicht verletzten Person hatte eine Streifenwagenbesatzung ihren Mercedes Vito mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinklicht zur Absicherung auf dem Fahrstreifen für den Durchgangsverkehr abgestellt. Der Verkehr wurde mittels Anzeige am Streifenwagen über die rechts daneben befindliche Busspur vorbeigeleitet. Möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache fuhr ein 75-Jähriger, der kurz vor 11.30 Uhr mit einem BMW auf der Neckarstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, auf den Streifenwagen auf. Der 75-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten des vorausgegangenen Unfalls und die Polizeibeamten, die sich außerhalb des Wagens befunden hatten, wurden dabei nicht verletzt. Sowohl der BMW als auch der Streifenwagen mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Ostfildern (ES): Bargeld von Jugendlichem geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag In den Anlagen, im Bereich der Endhaltestelle der U-Bahnstraße in Nellingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde dort gegen 17 Uhr ein 14-jähriger Junge von einer größeren Gruppe Gleichaltriger angegangen. Es soll sich hierbei um bis zu 15 Jugendliche gehandelt haben. Einer der Tatverdächtigen, ein namentlich bekannter 15-Jähriger, soll den Geschädigten dabei in den Schwitzkasten genommen und Geld gefordert haben. Nachdem der 14-Jährige einen geringen Bargeldbetrag ausgehändigt hatte, soll er von anderen Beteiligten zu Boden gestoßen, mit einer Vesperdose beworfen und noch am Boden liegend mit Faustschlägen traktiert worden sein. Danach flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Zollberg. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 Zeugen um Hinweise zu dem Geschehen und zu den Tätern. (gj)

Esslingen (ES): Diebstahl aus Moschee (Zeugenaufruf)

Die Moschee in der Rennstraße ist am Donnerstagnachmittag von einem unbekannten Dieb heimgesucht worden. Der Täter begab sich gegen 14.30 Uhr in das Gebetshaus und versuchte zunächst die Spendenbox im Erdgeschoss von der Wand zu reißen, was misslang. Anschließend gelang es ihm, das Spendenbehältnis im 1. Obergeschoss gewaltsam aus der Halterung zu entfernen und den Inhalt an sich zu nehmen. Eine weitere Spendenbox im 2. Obergeschoss des Gebäudes konnte er aufbiegen und aus dem Inneren eine unbekannte Anzahl Geldscheine entnehmen. Das entwendete Bargeld dürfte sich Schätzungen zufolge auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt in diesem Fall und bittet unter Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise zum Täter. (gj)

Ruit (ES): Mit Rad gestürzt und verletzt

Ein Radfahrer ist am Freitagmorgen, kurz vor sechs Uhr, alleinbeteiligt auf dem parallel zur L 1200 verlaufenden Radweg von Ruit in Richtung Stuttgarter Straße / Möhringer Weg gestürzt. Der 53-Jährige zog sich bei dem Unfall schwerere Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (gj)

Neckartailfingen (ES): Verletzte bei Frontalkollision

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der B 297 verletzt worden. Kurz nach 14 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau mit einem Citroen auf der Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Dabei kam sie aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur, wo es in der Folge zur Frontalkollision mit dem Jeep einer 55-Jährigen kam. Aufgrund ihrer beim Zusammenstoß erlittenen Verletzungen mussten die beiden Frauen vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Blechschaden an den Autos dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 35.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung der B 297 erforderlich. Ab 15.30 Uhr konnte der Verkehr dann einspurig vorbeigeleitet werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Unfall auf B27

Ein Verkehrsunfall auf der B27 hat am Freitagmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 51 Jahre alter Mercedes-Lenker kurz vor 13.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Balingen. Auf Höhe von Ofterdingen kam er eigenen Angaben zufolge wohl infolge Sekundenschlafs zunächst auf die Gegenfahrspur und kollidierte anschließend mit dem Anhänger eines ebenfalls in Richtung Balingen fahrenden Lasters. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Mercedes-Fahrer wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Während sein Fahrzeug abgeschleppt werden musste, konnte der Laster seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B27 bis 15 Uhr gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Neustetten (TÜ): Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Hauptstraße leicht verletzt worden. Ein 36-Jähriger fuhr kurz nach 14 Uhr mit einer Zero Motorcycles Maschine auf der Hauptstraße in Richtung Rottenburg. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Zweirad alleinbeteiligt in einer Kurve zu Fall. Mit leichten Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. (gj)

Albstadt (ZAK): Verkehrsbehinderung auf der B 463

Ein liegengebliebenes Pannenfahrzeug hat am Donnerstagnachmittag im abendlichen Berufsverkehr für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B 463 gesorgt. Ein 58-Jähriger war gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße von Ebingen in Richtung Balingen unterwegs, als sein BMW aufgrund eines technischen Defekts kurz vor dem Doppelparkplatz liegenblieb. Das Fahrzeug stand dabei so ungünstig auf der Fahrbahn, dass der Verkehr durch eine Streife des Polizeireviers Albstadt geregelt werden musste. Nach rund einer Stunde konnte der Wagen durch einen Abschlepper abtransportiert werden. (gj)

