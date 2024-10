POL-MFR: (1106) Elektronik aus Kranfahrzeugen entwendet - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden (23.10.2024) zerstach ein unbekannter Mann eine Vielzahl von Autoreifen in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise. Gegen 01:30 Uhr nahm eine Anwohnerin laute "Zisch-Geräusche" im Bereich der Marienbader Straße in Zirndorf wahr. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie einen ...

mehr