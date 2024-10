Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1104) "Süßes oder Saures" - Präventionsaktion in der Grundschule Kupferplatte

Roth

Unter dem Motto "Süßes oder Saures" richtete sich das Polizeipräsidium Mittelfranken gemeinsam mit der Verkehrswacht Roth-Hilpoltstein am Donnerstag (17.10.2024) im Rahmen einer Präventionsaktion an der Grundschule Kupferplatte in Roth an Kinder und Senioren auf Fahrrädern. Gleichzeitig klärten die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Roth über Gefahren im Straßenverkehr auf.

Mit Blick auf das Bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2030 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" ist das Polizeipräsidium Mittelfranken weiterhin bestrebt, die Zahl der Verkehrsunfälle und damit auch die Zahl der verletzten und getöteten Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. Ingo Lieb, Leiter des Sachgebiets E4 - Polizeiliche Verkehrsaufgaben, erklärte bereits bei der Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik Mittelfranken 2023 im Februar dieses Jahres, dass die Verstärkung der Präventionsarbeit insbesondere in den Bereichen Fahrrad und Senioren als Ziel für die mittelfränkischen Dienststellen definiert wurde. Er wies darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer über 65 leider eine Sonderstellung bei den Getöteten und Verletzten im Radverkehr einnehmen.

Bei tödlich verletzten Radfahrern ist der Anteil an Senioren überproportional. Statistische Auswertungen zeigen zudem, dass ein Großteil der Radfahrer, die in einen Unfall verwickelt waren, hierbei auch verletzt wurden.

Aus diesem Grund lud das Polizeipräsidium Mittelfranken gemeinsam mit der Stadt Roth und der Rother Verkehrswacht am vergangenen Donnerstag neun Seniorinnen und Senioren zu einem Verkehrsunterricht in der Grundschule Kupferplatte ein. Zunächst klärten die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Roth bei Kaffee und Kuchen über die mit dem Radfahren einhergehenden Gefahren des Straßenverkehrs auf.

Im Anschluss folgte ein Fahrsicherheitstraining. Unter dem Motto "Süßes oder Saures" ließen sich die Beamten hierbei eine Besonderheit einfallen: Elf Viertklässler der Grundschule, die vor wenigen Wochen die Jugendverkehrsschule erfolgreich absolviert hatten, nahmen ebenfalls am Fahrsicherheitstraining teil. Jeweils ein Schüler bildete mit einem Senior ein "Paar". Gemeinsam absolvierten die "Paare" die Herausforderungen des Verkehrsübungsplatzes und gaben sich anschließend Feedback. Die meisten Teilnehmer fuhren überwiegend fehlerfrei und erhielten eine süße Belohnung in Form von Gummibärchen oder Schokolade. Ein Senior, bei dem spielerisch Verbesserungsbedarf festgestellt wurde, erhielt symbolisch saure Gummibärchen.

Zum Abschluss beriet die Verkehrswacht interessierte Senioren in technischer Hinsicht und wies darauf hin, was beim Kauf und der späteren Nutzung von Pedelecs besonders zu beachten ist. Die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Roth verteilten Flyer und standen für Fragen zur Verkehrssicherheit zur Verfügung.

Die Flyer mit wichtigen Hinweisen zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/074870/index.html

Die Bayerische Polizei - 10 Übungen, die Sie fit für das Radfahren machen (bayern.de)

