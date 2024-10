POL-MFR: (1102) Nach Familienstreit Polizisten angegriffen - Festnahme

Erlangen (ots) - Am Dienstagabend (22.10.2024) beleidigte ein 42-jähriger Mann einen irakischen Staatsangehörigen in Erlangen in rassistischer Art und Weise. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Der Geschädigte (26) saß gegen 21:15 Uhr auf einer Parkbank am Altstädter Kirchenplatz als der Beschuldigte ohne Vorgeschichte auf diesen zukam. Er nahm sein Handy ...

