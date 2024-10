Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1101) Rassistische Beleidigungen zum Nachteil eines Irakers in Erlangen

Erlangen (ots)

Am Dienstagabend (22.10.2024) beleidigte ein 42-jähriger Mann einen irakischen Staatsangehörigen in Erlangen in rassistischer Art und Weise. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Der Geschädigte (26) saß gegen 21:15 Uhr auf einer Parkbank am Altstädter Kirchenplatz als der Beschuldigte ohne Vorgeschichte auf diesen zukam. Er nahm sein Handy heraus und filmte den Mann, zudem beleidigte er ihn in rassistischer Art und Weise. Weiterhin schüttete er den Inhalt einer Bierdose in Richtung des 26-Jährigen.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen hatten, alarmierten die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt traf den Beschuldigten vor Ort an. Auch den Beamten gegenüber zeigte sich der 42-Jährige aggressiv und beleidigte diese. Da er sich auch im weiteren Verlauf nicht beruhigen ließ und sich allgemein psychisch auffällig verhielt, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Hierzu mussten sie den Mann zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wegen Beleidigung ein.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc

