POL-RT: Diebstahlsdelikte; Brand; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Einbruch

Pfullingen (RT): Auto aufgebockt und Räder entwendet

Auf dem Gelände eines Autohandels in der Max-Eyth-Straße haben am frühen Donnerstagmorgen mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr bockten die Täter einen geparkten BMW auf, montierten anschließend alle vier Räder ab und entwendeten diese. Die Schadenshöhe wird auf circa 1.100 Euro beziffert. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mehrere Kupferrollen gestohlen

Ein Baustellengelände in der Max-Lang-Straße in Leinfelden ist in der Zeit von Montag bis Mittwoch von Kupferdieben heimgesucht worden. Die Täter entwendeten hierbei insgesamt vier große Rollen mit jeweils mehreren hundert Metern Kupferkabel. Aufgrund der Größe und dem Gewicht müssen die Kriminellen entsprechend spezielle Fahrzeuge zum Beladen und Abtransport benutzt haben. Der Wert des Diebesgutes dürfte mehrere 10.000 Euro betragen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen von Personen und Fahrzeugen unter Telefon 0711/90377-0. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Brand von Wiesenfläche

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag ein kleinerer Wiesenbereich bei der Klaus-Holighaus-Straße in Brand geraten. Kurz vor 18 Uhr entdeckten Zeugen das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Durch die Feuerwehrkräfte konnte der Brand, der sich auf einer Fläche von circa zehn Metern ausgebreitet hatte, zügig abgelöscht werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. (gj)

Tübingen (TÜ): B 27 nach Unfall gesperrt

Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag zur Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Tübingen der B 27 geführt. Kurz nach 17 Uhr war ein 66-jähriger Mercedes-Lenker auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend unterwegs und hielt mit seinem Wagen in einer rechtsseitigen Bucht an. Als er wieder auf die rechte Fahrspur einfahren wollte, übersah er offenbar einen dort nahenden Toyota eines 35-Jährigen. Dieser wechselte daher auf den linken Fahrstreifen, wobei er zunächst nach links und anschließend nach rechts übersteuerte. In der Folge kollidierte der Toyota mit den rechten Schutzplanken, fuhr mit dem rechten Vorderreifen auf diese auf und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Danach kippte der Wagen vollends aufs Dach und schlitterte mehrere dutzend Meter über die Fahrbahn, auf der er schließlich zum Stillstand kam. Der 35-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Pkw musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am Auto beträgt circa 3.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn der B 27 bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt. (mr)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung

Zwischen zwei Männern ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 18.30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung im Bereich Reutlinger Straße / Eisenbahnstraße gekommen. Ein Zeuge, der auf den Streit aufmerksam geworden war, verständigte in der Folge die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 29-Jähriger seinen 27-jährigen Kontrahenten dabei auch mit Pfefferspray besprüht haben. In der Jackentasche des Älteren fanden und beschlagnahmten die Beamten ein solches Spray. Auf eine Versorgung durch den Rettungsdienst verzichtete der 27-Jährige. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In der Ofterdinger Straße ist am frühen Freitagmorgen ein Einbrecher unterwegs gewesen. Offenbar kurz nach 3.30 Uhr drang der Täter in ein dortiges Hofcafé ein und brach auch eine Zwischentür innerhalb des Gebäudes auf. Auf der Suche nach Stehlenswertem ging der Kriminelle nach ersten Erkenntnissen jedoch leer aus. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bodelshausen ermittelt. (mr)

Hechingen (ZAK): Stopp-Stelle überfahren und kollidiert

Ein verletzter Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in der Stillfriedstraße. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit einem Audi Q3 die Stettener Straße in Richtung Kreuzungsbereich zur Stillfriedstraße. Dort missachtete er die für ihn geltende Stopp-Stelle und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem von rechts in Richtung B27 fahrenden BMW X1, den ein 44 Jahre alter Mann lenkte. Der BMW-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (gj)

