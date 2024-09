Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.09.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall zwischen Lkw und Schulbus Am Dienstag, den 24.09.2024, gegen 07:10 Uhr, befährt ein 63-jähriger Lkw-Fahrer samt Anhänger die Straße Vor der Kirche, in 38723 Seesen, in Richtung Wilhelmsplatz. Zum selben Zeitpunkt befindet sich ein Schulbus, verkehrsbedingt wartend an der Lichtzeichenanlage rechtsseitig vom Lkw, um dessen Fahrt weiter in Richtung Bockenemer Straße fortzuführen. Beim Abbiegevorgang des Lkw-Fahrers nach links schert das Heck seines Anhängers dermaßen auf die rechtsseitige Nebenfahrspur aus, dass infolge dessen ein Seitenfenster des noch immer wartenden Schulbusses beschädigt wird. Durch den Verkehrsunfall wurden weder der 43-jährige Schulbusfahrer noch die sechs Fahrzeuginsassen verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.800,00 EUR geschätzt.

Sachbeschädigung durch entsorgte Autoreifen Im Zeitraum von 29.08.2024 bis zum 26.09.2024 entsorgten in der Konrad-Zuse-Straße, in 38723 Seesen, Unbekannte Altreifen auf einem Firmengrundstück. Das betroffene Firmengelände ist mittels eines Zaunes umfriedet, welcher beim rüber Werfen der Reifen beschädigt worden ist, sodass sich die geschätzte eingetretene Schadenshöhe auf etwa 150,00 EUR beläuft. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber sachdienliche Beobachtungen unter der Telefonnummer 05381/9440 anzugeben.

i.A. Schneider, PKin

