Coesfeld (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Kreises Coesfeld und der Kreispolizeibehörde Coesfeld Im Kreis Coesfeld sind in diesem Jahr bereits mehrfach Fälle von Wilderei festgestellt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. So wurden in Coesfeld-Lette und Nottuln Rehe gewildert und in Coesfeld Stevede Damwild. Die Bevölkerung im Kreis Coesfeld wird ...

mehr