POL-MFR: (216) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an geparktem Auto

Nürnberg (ots) - Am Montagabend (26.02.2024) versuchten zunächst Unbekannte durch einen so genannten Schockanruf 23.000 Euro von einer Seniorin im Nürnberger Stadtteil Johannis zu ergaunern. Mit Hilfe des misstrauischen Opfers gelang es einen 24-jährgen Tatverdächtigen festzunehmen. Eine 88-jährige Frau erhielt in den Nachmittagstunden einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten. Demnach habe die Tochter der Seniorin ...

