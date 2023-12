Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Nach Fund einer Cannabis-Plantage - Tatverdächtiger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Nachdem die Polizei am Mittwochabend am Oerweg eine Cannabis-Plantage entdeckt hat, sitzt der 32-jährige Tatverdächtige in U-Haft. Der Mann wurde am Donnerstag - auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum - einem Haftrichter am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Insgesamt wurden in dem Haus rund 600 Cannabispflanzen gefunden und sichergestellt. Zeugen hatten dort zuvor Cannabis-Geruch wahrgenommen und die Polizei gerufen. Vor Ort konnte auch der Tatverdächtige festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

