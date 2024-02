POL-MFR: (213) Leichenfund in Main-Donau-Kanal - Identifizierung abgeschlossen

Leutershausen (ots) - Am Dienstagnachmittag brach ein Brand in einem Reihenhaus in Leuterhausen (Lkrs. Ansbach) aus. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Kurz nach 13:00 Uhr stellte die 38-jährige Bewohnerin Rauch im Obergeschoss des Hauses in der Bahnhofstraße fest und alarmierte umgehend Feuerwehr und Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte umliegender freiwilliger Feuerwehren stand das Obergeschoss bereits im Vollbrand. Während die Kameraden der ...

