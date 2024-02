Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (212) Brand in Reihenhaus

Leutershausen (ots)

Am Dienstagnachmittag brach ein Brand in einem Reihenhaus in Leuterhausen (Lkrs. Ansbach) aus. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Kurz nach 13:00 Uhr stellte die 38-jährige Bewohnerin Rauch im Obergeschoss des Hauses in der Bahnhofstraße fest und alarmierte umgehend Feuerwehr und Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte umliegender freiwilliger Feuerwehren stand das Obergeschoss bereits im Vollbrand. Während die Kameraden der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begannen, sperrten mehrere Streifen der Polizeiinspektion und Verkehrspolizeiinspektion Ansbach den Bereich weiträumig ab.

Die 38-jährige Bewohnerin des Reihenhauses konnte sich nach Brandausbruch rechtzeitig ins Freie retten. Der Notarzt stellte eine leichte Rauchgasvergiftung bei der Frau fest. Eine sofortige Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Auf Grund des Feuers und der Löschmaßnahmen ist das betroffene Reihenhaus nicht mehr bewohnbar. Da sich der Brand offenbar in den Dachstuhl ausbreitete und von dort Rauchgase auch in die Dächer der benachbarten Häuser zogen, ist davon auszugehen, dass auch hier ein Sachschaden entstanden ist. Derzeit deckt die Feuerwehr Teile der Dächer ab, um Glutnester abzulöschen.

Was das Feuer ausgelöst hat ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei.

