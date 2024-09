Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.09.2024

Goslar (ots)

Am Mittwochabend wurde auf der Straße Domplatz in Goslar ein BMW einer Verkehrskontrolle durch eine Streifenwagenbesatzung unterzogen. Die Kontrolle ergab, dass der 44-jährige Fahrer aus Goslar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

+++

Ein blauer VW Golf wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Am Mittwochmorgen hatte der Pkw auf dem Parkplatz einer Schule auf der Bornhardtstraße in Goslar geparkt. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurde der hintere Stoßfänger sowie der Radkasten im hinteren, rechten Bereich des blauer VW Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 2000 Euro

Hinweise zu dieser Tat oder Beobachtungen, die mit selbiger in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Alkoholisierter Radfahrer stürzt und zieht sich Verletzungen zu

Am Mittwochnachmittag wurde durch Zeugen ein Mann gemeldet, der mit einem Fahrrad auf der Danziger Straße in Jürgenohl gestürzt war. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem 77-jährigen Goslarer eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Fahrradfahrer hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt und wurde im Krankenhaus behandelt. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 77-jährigen Mann wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

