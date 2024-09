Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Größerer Einsatz von Rettungskräften

Goslar (ots)

Braunlage: Das Entleeren eines Feuerlöschers löste am 25.09.2024 in den Abendstunden einen größeren Einsatz aus. So wurde zunächst ein Brand in einem bewohnten Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort wird lediglich ein entleerter Feuerlöscher festgestellt, welcher vermutlich einen Rauchmelder ausgelöst hatte. Während der Sachverhaltsaufnahme mussten neun Personen das Haus verlassen und versorgt werden. Zwischenzeitlich, bis zur Entwarnung, waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Braunlage, St. Andreasberg und Hohegeiß vor Ort. Da von einem Massenanfall an Verletzten ausgegangen wurde, erschienen auch div. Rettungswagen und ein Notarzt. Die Bewohner wurden dem DRK Braunlage zugeführt und dort weiter von dem Kriseninterventionsteam betreut. Da es augenscheinlich zu keinem Brand gekommen war, wird ein Ermittlungsverfahren wegen einer Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet. Durch das Einatmen des Löschmittels wurden bei einer Bewohnerin starke Reaktionen in Form von Reizungen der Atemwege und Husten hervorgerufen. Hier wird in einem Verfahren wegen einer Fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell