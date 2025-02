Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Brand

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In einen Frisörsalon in der Paulinenstraße ist am Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Gegen 6.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter das Glaselement der Ladentür und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er eine Geldkassette mit etwas Bargeld und zwei Haarschneidemaschinen. Anschließend gelangte der Unbekannte über das Treppenhaus in ein unverschlossenes Zimmer im Obergeschoss des Hauses, in dem sich neben dem Frisörladen auch Wohnungen befinden. Aus dem Zimmer wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Einige Anwohner hatten aufgrund der lauten Geräusche die Polizei alarmiert und teilweise den flüchtenden Einbrecher im Treppenhaus bemerkt. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Der Mann war mit einer braun/grauen Daunenjacke bekleidet, die in etwa so lang wie ein Mantel war. Zudem trug er eine dunkle Hose. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können oder am Donnerstagmorgen rund um die Paulinenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/ 310576810 beim Polizeiposten Oberesslingen zu melden. (rd)

Filderstadt (ES): In Bäckerei-Filiale eingebrochen

In eine Bäckerei in der Metzinger Straße in Bonlanden ist in der Zeit von Dienstagabend, 19.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 4.50 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über eine Zugangstür Zutritt in die Räumlichkeiten des Geschäftes. Im Inneren brach der Einbrecher den Kassenbereich auf und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort die Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Mössingen (TÜ): Brand von Holzschopf

Zum Brand eines Holzschopfes sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagnachmittag nach Belsen ausgerückt. Gegen 14 Uhr hatte ein Passant den brennenden Schuppen auf einem Grundstück in der Steiggasse bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls vor Ort. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen war auch ein in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber im Einsatz. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell