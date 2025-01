LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis, Drogentest positiv

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 67 Jahre alter Seat-Fahrer kam gestern am frühen Abend am Ortseingang in der Straße "Am Bahnhof" aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet gegen das Ortseingangsschild, in der Folge nach links gegen einen Holzzaun eines Grundstücks. Das Fahrzeug wurde sodann gegen einen Verteilerkasten geschleudert und wiederum gegen einen weiteren Metallzaun eines Grundstücks. Der Seat überschlug sich mehrfach, der ...

mehr