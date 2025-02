Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wechselfallenschwindel; Verkehrsunfälle; Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt; Feuerwehreinsatz; Betrüger abgewiesen; Jagdeinrichtungen zerstört

Reutlingen (ots)

Trickbetrüger mit Wechselfallenschwindel erfolgreich

Ein Trickbetrüger hat am Mittwochabend einen Geschäftsinhaber am Willy-Brandt-Platz um Bargeld gebracht. Kurz vor 18.30 Uhr wurde ein 47-jähriger Ladenbesitzer von einem männlichen Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Hierbei bat der Unbekannte den Inhaber einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Der 47-Jährige gab dem Mann schließlich das vermeintliche Wechselgeld, woraufhin sich der Unbekannte entfernte. Erst im Nachhinein bemerkte der Geschäftsinhaber, dass ihm gar kein Geldschein zum Wechseln übergeben worden war. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

Metzingen (RT): Fußgängerin von Sprinter erfasst

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine 79 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Beethovenstraße erlitten. Ein 36-Jähriger fuhr gegen 10.40 Uhr auf der Straße mit einem Mercedes Sprinter rückwärts. Dabei erfasste das Fahrzeug mit geringer Geschwindigkeit die dahinter laufende Seniorin mit ihrer Gehhilfe. Die 79-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. (rd)

Esslingen (ES): Unfall auf Vogelsangbrücke

Ein 24-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen mit einem Audi RS4 auf der Vogelsangbrücke verunfallt. Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 2.20 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Zell unterwegs. Als sie im Bereich der Auffahrt zur Adenauerbrücke eine ruckartige Lenkbewegung des entgegenkommenden Audi RS4 bemerkte, sollte dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem die Streifenwagenbesatzung ihr Fahrzeug gewendet hatte und mit eingeschaltetem Blaulicht zu dem Audi aufschließen wollte, beschleunigte dieser stark und fuhr auf Höhe der Maillestraße entgegen der Fahrtrichtung die Rampe zur Vogelsangbrücke hinauf. Im Kurvenbereich überfuhr der Wagen den rechten Bordstein und streifte einen Laternenmast sowie ein daran angebrachtes Verkehrszeichen. Auf der Brücke kam der Audi erneut nach rechts ab und fuhr über den Fahrbahnteiler. Dabei wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nach mehreren Metern schließlich zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Da sich bei einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit Hinweise darauf ergaben, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die 20 Jahre alte Beifahrerin im Audi blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel und Trümmerteilen musste die Vogelsangbrücke im Anschluss an die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten von der Feuerwehr und einem Reinigungsfahrzeug gesäubert werden. Hierzu musste die Brücke in Richtung Pliensauvorstadt bis etwa 5.30 Uhr zeitweise gesperrt werden. Zu größeren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam es dadurch nicht. (rd)

Kirchheim (ES): Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

Nach einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Alleenstraße ist in der Nacht zum Donnerstag ein 29-Jähriger auf frischer Tat festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, gegen 1.10 Uhr, eine Scheibe im Vorraum der Bank eingeschlagen und sich dadurch Zugang zum Schalterbereich verschafft zu haben. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Anschließend suchte er dort offenbar nach Stehlenswertem. Die Bankfiliale wurde daraufhin von Polizeikräften, die durch einen ausgelösten Alarm informiert worden waren, umstellt und durchsucht. Als der 29-Jährige dabei aus dem Gebäude flüchten wollte, konnte er widerstandlos vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurde kein Diebesgut festgestellt. Der Tatverdächtige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss, wurde er nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Schmorbrandgeruch löst Rettungseinsatz aus

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend in den Dachsweg zu einem gemeldeten Brand gerufen worden. Kurz vor 19.30 Uhr hatten Anwohner die Einsatzkräfte verständigt, da sie in ihrer Wohnung einen deutlichen Schmorbrandgeruch wahrgenommen hatten. Durch die Feuerwehr, die mit insgesamt 23 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz war, konnte weder ein Brand noch eine Gefahrenquelle lokalisiert werden. Als möglich Ursache für den Schmorgeruch könnte die über einen längeren Zeitraum in Betrieb befindliche Infrarotheizung in Betracht kommen. Eine Fachfirma kümmert sich um die weitere Überprüfung. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Stettener Hauptstraße entstanden. Eine 54-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit einem Dacia auf der Stettener Hauptstraße unterwegs, als sie am Ortseingang von Stetten mit ihrem Wagen auf den vor ihr verkehrsbedingt bremsenden VW einer 65-Jährigen auffuhr. Der VW wurde daraufhin auf den davorstehenden Toyota eines 71-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Dacia und der VW wurden abgeschleppt. (rd)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Kreuzung Urbanstraße / Braikestraße entstanden ist. Eine 71-Jährige war gegen 11.50 Uhr mit ihrem Kia Sportage auf der Urbanstraße in Richtung Sudetenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Braikestraße übersah sie wohl von der Sonne geblendet, eine von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigte Mercedes E-Klasse. Deren 67 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Kia nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Reichenbach (ES): Betrüger abgewiesen (Warnhinweis)

Völlig richtig hat ein Senior aus Reichenbach am Mittwoch gehandelt, als er sowohl am Telefon als auch direkt an der Haustür dreiste Betrüger abgewiesen hat. Der Mann erhielt im Laufe des Tages einen Anruf, in dem sich ein Unbekannter als Bankmitarbeiter ausgab und unberechtigte Abbuchungen vom Konto des Seniors vorgaukelte. Der Anrufer verlangte für die angebliche Rückholung des Geldes außerdem die PIN. Zeitgleich klingelte ein Komplize des Anrufers an der Haustür des Seniors und stellte sich ebenfalls als Bankmitarbeiter vor. Diesem solle er, so die Anweisung des Kriminellen am Telefon, zur Sicherheit die EC-Karte aushändigen. Der Senior, der durch Angehörige jedoch über die Betrugsmasche informiert war, verwies den Komplizen aus dem Gebäude, der sich daraufhin sofort aus dem Staub machte. Auch der Kriminelle am Telefon ging leer aus, er bekam vom Senior die PIN nicht genannt. Vielmehr beendete der Reichenbacher das Telefonat. Durch das umsichtige Verhalten des Seniors sowie der vorausschauenden Angehörigen war kein Schaden entstanden.

Die Polizei rät:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis - weder am Telefon noch an der Haustür.

- Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen oder Ihre EC-Karte persönlich bei Ihnen abholen.

- Klären Sie Verwandte und Bekannte über die betrügerischen Anrufe auf.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Betrugsmaschen sowie Tipps, wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (mr)

Kusterdingen (TÜ): Jagdeinrichtungen zerstört und beschmiert (Zeugenaufruf)

Zum wiederholten Mal wurden im Bereich Kusterdingen Jagdeinrichtungen von unbekannten Täter angegangen und hierbei mit Parolen einer Tierschutzgruppierung beschmiert. Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagnachmittag, 15 Uhr, sägten die Täter die Stützen von drei weiteren Jagdkanzeln in der Nähe des Reutlinger Weges ab und warfen diese um. Auf die zerstörten Holzelemente schrieben die Kriminellen anschließend mit schwarzer Sprühfarbe Inhalte einer Tierschutzbewegung. Der neuerliche angerichtete Schaden beträgt mindestens 5.000 Euro. Inzwischen summiert sich der Gesamtschaden der zerstörten Jagdkanzeln auf über 10.000 Euro. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt ermittelt in diesen Fällen, sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 07121/515363-0 um Hinweise oder Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (gj)

Albstadt (ZAK): Gegen Baum geprallt

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 19-Jähriger, der am Mittwochabend auf der Straße Langwatte einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 21.10 Uhr mit seinem Dacia Duster auf der Straße Langwatte in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach links von Fahrbahn abkam und auf die bauliche Trennung der Richtungsfahrbahnen geriet. Dort prallte er mit seinem Wagen so heftig gegen einen Baum, dass dieser nachfolgend von der Feuerwehr gefällt werden musste. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen, der offenbar nicht angegurtet war, zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Dacia, an dem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden ist, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 12 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Straßberg (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ohne Fremdbeteiligung ist eine 68-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Fiat auf der L453 von Straßberg kommend in Richtung Einmündung zur B463 unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe des Gewerbegebiets Schachen mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und in die Böschung, wo ihr Auto zum Stehen kam. Da der Wagen wieder von der Böschung abzurutschen drohte, war die Feuerwehr mit 20 Feuerwehrleuten im Einsatz um den Fiat abzusichern, bis er von einem Abschleppdienst geborgen werden konnte. Auch ein Rettungswagen war vorsorglich mit angefahren. Die Fahrerin blieb aber unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor. (cw)

