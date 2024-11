POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Löningen - Brand einer Scheune

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Gartenhaus Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17. November 2024 16:00 Uhr bis Montag, 18. November 2024 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in einen eingezäunten Garten in der Berliner Straße, verschafften sich Zugang zu einem Gartenhaus und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: ...

