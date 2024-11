Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Einbruch in Gartenhaus

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17. November 2024 16:00 Uhr bis Montag, 18. November 2024 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in einen eingezäunten Garten in der Berliner Straße, verschafften sich Zugang zu einem Gartenhaus und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Wohnung

In der Zeit von Mittwoch, 13. November 2024 16:00 Uhr bis Montag 18. November 2024 08:05 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Laurentius-Siemer-Straße und verschafften sich Zutritt zu einer dortigen Wohnung. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Sonntag, 17. November 2024 20:30 Uhr bis Montag, 18. November 2024 04:50 Uhr begaben sich unbekannte an einen Mercedes-Sprinter, welcher in der Straße Grüner Weg abgestellt worden war. Der Pkw wurde gewaltsam geöffnet und diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Freitag, 15. November 2024 13:15 Uhr bis Montag, 18. November 2024 12:50 Uhr begaben sich unbekannte an einen VW-Crafter, welcher in der Straße Alter Flugplatz abgestellt worden war. Der Pkw wurde gewaltsam geöffnet und diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Goldenstedt - Brandentwicklung

Am Montag, 18. November 2024, gegen 11:20 Uhr kam es im Zuge von Dachdeckerarbeiten zu einer Brandentwicklung auf dem Dach eines Anbaues in einer Baustelle in der Wegerichstraße. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt konnte den Brand löschen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 17. November 2024 22:00 Uhr bis Montag, 18. November 2024 08:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Daimler Benz, welcher auf einem Grundstück in der Christoph-Bernhard-Straße abgestellt worden war. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Der Schaden wurde auf 10.000,00 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 18. November 2024, gegen 09:20 Uhr beschädigte ein Auslieferungsfahrzeug ein Straßenschild sowie einen Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, konnte jedoch durch eine zum Unfallort anfahrende Funkstreifenwagenbesatzung im Nahbereich angetroffen werden. Der 23-jährige Mann aus Damme war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Gesamtschaden wurde auf 6.000,00 Euro geschätzt.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. November 2024, gegen 09:45 Uhr kam es in der Drostestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Dinklage befuhr mit seinem Pkw die Ampelkreuzung Bahnhofstraße/Drostestraße und übersah beim Abbiegen in Richtung Holdorf eine bevorrechtigte Fußgängerin. Die Fußgängerin, eine 39-jährige Frau aus Dinklage, kam zu Fall. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. November 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford Focus. Der Pkw war in der Straße Vechtaer Marsch abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

