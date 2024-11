Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Baustellengelände

In der Zeit von Freitag, 15. November 12:15 Uhr bis Montag 18. November 2024 07:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Krankenhausstraße und entwendeten diverse Arbeitsmaterialien. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Brand eines Geräteschuppens

Am Montag, 18. November 2024, gegen 14:30 Uhr geriet ein Geräteschuppen in der Ringstraße in Brand. Eine Schadensumme ist derzeit nicht bekannt. Es wurden keine Personen verletzt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek gelöscht werden.

Cappeln - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit von Freitag, 15. November 2024 13:00 Uhr bis Montag, 18. November 2024 07:00 Uhr beschädigten unbekannte das Tor eines Sportplatzes einer Schule in der Hauptstraße in Sevelten. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478/95860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. November 2024, gegen 14:49 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Filsum mit seinem Lkw und Anhänger die B 213. Hierbei wurde er von einem anderen LKW überholt. Beim Wiedereinscheren kam es beinahe zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der 64-Jährige wich nach rechts in Richtung Grünstreifen aus und touchierte die Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell