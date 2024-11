POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Einbruch in Wohnhaus Zwischen Sonntag, 10. November 2024, 12.00 Uhr, und Sonntag, 17. November 2024, 16.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Prengersfeld ein und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro. Zwischen Samstag, 16.11.2024, 17.30 Uhr, und Sonntag, 17. November 2024. 16.00 Uhr, wurde ein Schuppen in derselben Straße ...

