Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrvergehen

Werdohl (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde an einer Tankstelle am Mühlenweg auf einen 39 Jahre alten Werdohler aufmerksam. Als sie ihn und seinen Audi kontrollierten, fanden sie heraus, dass das angebrachte Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehört. Der Werdohler gab an, dass er die Kennzeichen von einem Freund habe. Es stellte sich zudem heraus, dass er unter Drogen stand, ihm wurde daher auf der Polizeiwache Blut abgenommen. Das Auto muss er stehen lassen. Es folgt nun ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahren unter Drogeneinwirkung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie gegen das Kraftfahrsteuergesetz. Er wurde im Anschluss wieder entlassen. (lubo)

