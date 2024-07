Neuenrade (ots) - An der Osemundstraße verschafften sich unbekannte Täter von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu dem Firmengelände einer Baufirma an der Osemundstraße. Sie brachen dort zwei Firmenfahrzeuge auf und entwendeten mehrere Gegenstände, wie unter anderem Laubbläser oder Kraftstoffkanister. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

