Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Nach tödlichem Unfall - Blutprobe negativ, Fahrer hatte keinen Alkohol getrunken

Schwalmtal-Amern (ots)

Bei einem Unfall in Amern am Abend des 26. August war eine 21-jährige Schwalmtalerin als Beifahrerin in dem Unfallauto ums Leben gekommen. Wir berichteten in unserer Meldung 829 über den Unfall. Dem 60-jährigen Fahrer war eine Blutprobe entnommen worden, deren Ergebnis jetzt vorliegt. Demnach hatte er keinen Alkohol getrunken. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein internistischer Notfall eine Rolle gespielt haben könnte. Die Ermittlungen dauern an. /hei (870)

