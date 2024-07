POL-RE: Recklinghausen: Fotofahndung - Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann brach in der Nacht zu Dienstag (03:30 Uhr) in den Keller eines Mehrfamilienhaus an der Zeppelinstraße ein. Dabei löste er einen Alarm aus. Der Einbrecher hatte einen verpackten Bollerwagen an sich genommen und die Beute in einem schwarzen Mercedes Coupe verstaut. Drei Bewohner des Hauses hatten sich zwischenzeitlich auf die Suche nach dem Grund des Alarms gemacht. Eine ...

