Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gas mit Bremse verwechselt, erheblicher Sachschaden

Speyer (ots)

Am Samstag Abend gegen 22:00 Uhr versuchte eine 18 jährige BMW Fahrerin aus Ludwigshafen in der Unteren Langgasse rückwärts auszuparken. Dabei kollidierte sie so mit einem dahinter parkenden VW Eos, dass dieser an die angrenzende Grundstücksmauer geschoben wurde. Der VW erlitt dadurch Schaden im Heck-und Frontbereich. Aufgrund des Aufprall war die Fahranfängerin so erschrocken, dass sie anschließend das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte und rückwärts ebenso gegen die Grundstücksmauer fuhr, diese wurde durch den Aufprall komplett durchbrochen. Bei dem Ausparkvorgang entstand insgesamt ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro

