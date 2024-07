Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Bewohnerin nimmt Einbrecher die Beute ab

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann brach in der Nacht zu Dienstag (03:30 Uhr) in den Keller eines Mehrfamilienhaus an der Zeppelinstraße ein. Dabei löste er einen Alarm aus. Der Einbrecher hatte einen verpackten Bollerwagen an sich genommen und die Beute in einem schwarzen Mercedes Coupe verstaut.

Drei Bewohner des Hauses hatten sich zwischenzeitlich auf die Suche nach dem Grund des Alarms gemacht. Eine 63-Jährige konnte den Einbrecher von der Haustür aus am Auto sehen. Sie nahm ihm die Beute wieder ab, der Täter flüchtete anschließend. Das Kennzeichen an dem Fahrzeug konnte nicht abgelesen werden.

Personenbeschreibung: männlich, normale bis dünne Statur, ca. 1,80m groß, dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

