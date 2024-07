Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Senior von falscher Polizei um Geld betrogen

Recklinghausen (ots)

Im Laufe des Montags (22.07.) haben unbekannte Betrüger sich am Telefon als Polizistin und Polizisten ausgegeben und einen Senioren aus dem Nordviertel dazu gebracht, zweimal Geld von seiner Bank abzuheben und dies abzugeben. Die Betrüger wechselten sich mehrfach am Telefon ab und gaben vor, dass der Senior sein Geld von der Bank abheben müsste, um dieses zu überprüfen. Nachdem der Geschädigte zum ersten Mal Geld abgehoben hatte, kam ein unbekannter Mann an die Haustür, um das Geld abzuholen. Dies war vorher in dem Telefonat so vereinbart worden. Der Abholer war ca. 1,75 m groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt, ganz kurze Haare und war grau gekleidet. Anschließend ging per Telefon eine erneute Aufforderung ein, weiteres Geld von der Bank abzuheben. Auch dieser Aufforderung kam der Senior nach. Dieses Mal sollte er das Geld in der Einfahrt am Auto deponieren. Das Geld war später verschwunden. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen, die zwischen 12:00 h und 17:00 h verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nordviertel beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Bundesweit - auch im Kreis Recklinghausen und in der Stadt Bottrop - gibt es immer wieder Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Viel zu oft gelingt es skrupellosen Tätern dabei, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu betrügen. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei. Nähere Informationen dazu: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

