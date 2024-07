Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Gelsenkirchen war am Montagabend, kurz vor Mitternacht, auf dem Resser Weg in Richtung Hertener Stadtzentrum unterwegs. Mutmaßlich musste er hinter der Kreuzung mit der Hertener Straße einem Tier ausweichen, dabei kollidierte er mit dem Bordstein und stürzte. Anschließend rutschte er über den Fahrradweg und kollidierte mit einem Baum. Der 18-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der Schaden an dem Motorrad wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell