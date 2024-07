POL-RE: Oer-Erkenschwick: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Sparbücher

Recklinghausen (ots) - Auf der Straße "Am Waldschlösschen" kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall. Gegen 14:35 Uhr war ein 15-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter auf der Overbergstraße unterwegs und wollte in die Straße "Am Waldschlösschen" abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er stieß zunächst mit einem Verkehrszeichen ...

