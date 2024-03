Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeikontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag und Abend des 11.03.2024 führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Gaststättenkontrollen sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Bei den Kontrollen erfassten die Polizeikräfte mehrere Strafanzeigen, unter anderem einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einen Diebstahl, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen (1x Trunkenheitsfahrt, 1 x Verstoß gegen das Waffengesetz) und vollstreckten einen Haftbefehl. Außerdem verweigerte ein 62-Jähriger bei einer Kontrolle die Herausgabe seiner Personalien und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme.

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen eingesetzt.

