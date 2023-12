Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach an der Queich - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Offenbach an der Queich (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten in dem Zeitraum zwischen Mittwochmorgen und Samstagmorgen in ein Einfamilienhaus im Queichtalring in Offenbach an der Queich einzubrechen. An einem Fensterrahmen konnten Hebelmarken festgestellt werden. In das Anwesen gelangten die unbekannten Täter jedoch nicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell