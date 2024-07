Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Ein unbekannter Täter brach am Samstagmorgen gegen 04 Uhr in eine Spielhalle am Biesenkamp ein. Dabei löste er Alarm aus. Der Einbrecher schaffte es vier Spielautomaten aufzubrechen. Zur genauen Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass es sich um einen männlichen Täter handelt, er trug eine dunkle Hose, dunkle Handschuhe und eine Jacke in Camouflage-Optik.

Dorsten

Zwischen Freitagmorgen und Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter über ein Schlafzimmerfenster in eine Wohnung an der Straße An Der Oelmühle ein. Sie durchsuchten die Wohnung nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher lediglich Modeschmuck mit.

Marl

Einige wertvolle Uhren, hochwertige Kugelschreiber und Bargeld nahmen Unbekannte bei einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Falkenstraße mit. Die Täter brachen am Freitag zwischen 16:20 Uhr und 21 Uhr ein. Um in das Haus zu gelangen, warfen sie die Scheibe der Kellertür ein und schafften es so die Tür von innen zu öffnen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

