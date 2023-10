Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit mehreren Verletzten

Bad Langensalza (ots)

Am Samstagabend ereignete sich kurz nach 17:30 Uhr auf der B247 Nahe Bad Langensalza ein schwerer Verkehrsunfall. An der Ausfahrt des Gewerbegebietes beabsichtigte der Fahrer eines Pkw BMW auf die Bundesstraße aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einem Opel. Insgesamt wurden 3 Insassen in den Fahrzeugen verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am späten Abend hieß es, dass die Verletzungen zum Glück nicht schwerwiegend sind. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden, an der Unfallstelle kam es ca. eine Stunde zu Behinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell