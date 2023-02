Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieseldiebstahl in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wol) In der Zeit von Dienstag, dem 31.01.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, dem 01.02.2023, 02:55 Uhr kam es zu einem Dieseldiebstahl aus einem LKW, welcher in der Straße "Am Stadion" in Elze auf Höhe des "Stabilo"-Baumarktes abgestellt war. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus dem LKW circa 700 Liter Dieselkraftstoff. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder ungewöhnlichen Personen- oder Fahrzeugbewegungen im genannten Zeitraum geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

