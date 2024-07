POL-RE: Haltern am See: Schlägerei nach Unfall im Bereich Silbersee

Recklinghausen (ots) - Nach einem "Schockanruf" übergab eine 88-Jährige aus Herten wertvollen Schmuck an einen unbekannten Mann. Am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, gab sich eine unbekannte Frau am Telefon als Tochter der Seniorin aus. Sie erklärte, dass ihr Mann in einen tödlichen Autounfall verwickelt gewesen sei. Um eine Untersuchungshaft zu vermeiden, sollten ...

